「又一养眼的组合!」朴宝剑＆张员瑛合体拍广告，两人同框的画面真的太美好了～

高颜值男生、女生站在一起就是养眼！

前两日，人气女团IVE成员张员瑛在个人IG上公开了与男演员朴宝剑的广告现场照，两人穿著夏季的衣服站在写著「咖啡馆」的看板前，张员瑛一只手托著下巴，微微靠向身边的朴宝剑。 朴宝剑则一只手伸向张员瑛，像是要介绍她一样。 有著神仙颜值的这两位站在一起就美得让人移不开视线。



朴宝剑1993年出生，张员瑛2004年出生，虽然相差11岁，但同框亮相也很有CP感，整个广告片都充满了阳光、清凉的氛围。 看到照片的网友和粉丝们留言称：「漫画走进了现实」、「他俩都是AI吧」、「一个帅一个美，太养眼了」等。

此外，张员瑛所属的女团IVE最近刚发行了首张常规专辑《I've IVE》，正在积极活动中。



而朴宝剑正在和IU合作拍摄新剧《您辛苦了》中，前不久还有拍摄路透照片爆出，油菜花田里穿著校服的两人，氛围感拉满。



ㅁㅊ 아이유 박보검 드라마 촬영짤 떴다

1950년대 커플 애순관식 .. pic.twitter.com/NmRbcwZhFo — 앗디 (@heyattidude) April 18, 2023

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