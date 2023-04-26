《浪漫醫生金師傅3》3天後開播，官方公開三大看點！原班「石垣人」齊聚

無數粉絲翹首以待的《浪漫醫生金師傅3》將於三天後正式播出，新一季到底有哪些看點等著我們呢？

《浪漫醫生金師傅》第三季4月28日重磅首播，韓石圭、安孝燮、李聖經、金旻載、陳慶、林元熙、金柱憲、尹那武、卞宇敏等第二季全班人馬全部集結，他們將在新故事中向觀眾們展現「人為何而活，我為何而活」的真諦。

金師傅的夢想，「石垣醫院全領域外傷中心」竣工

新一季中金師傅終於實現了創建石垣醫院全領域外傷中心的夢想。上一季末尾，石垣醫院從集團中獨立了出來，組建成了「醫療法人石垣財團」，向著全領域外傷中心邁出了重要的一步。 前不久公開的預告片中，外傷中心揭開神秘的面紗，醫生們將在此救死扶傷。 同時外傷中心又遭遇運營困難，矛盾也在眾人之間蔓延開來，為新故事注入更多的看點。



「石垣人」的成長，升級為前輩的徐宇鎮-車恩彩，以及新人們

第三季以3年後的「石垣醫院」為背景，徐宇鎮（安孝燮 飾）、車恩彩（李聖經 飾）等曾經的菜鳥醫生們經過這幾年的磨練都能力升級，用實力穩穩守護著醫院。 已經戀愛3年的徐宇鎮、車恩彩CP以及朴恩卓（金旻載 飾）、尹雅琳（蘇珠妍 飾）CP的羅曼史仍將繼續，而金師傅（韓石圭 飾）曾經的對手車鎮萬（李璟榮 飾）的出現串聯起了新的緊張關係網，他還會繼續和金師傅對立嗎？此外，醫院也迎來了張東華（李新英 飾）、李善雄（李洪耐 飾）等新人醫生，成了前輩的徐宇鎮等人將帶領新人們一起救死扶傷。



規模更大，更加緊張的醫療現場

如預告片中金師傅所說的「現在的社會已經到了無論發生何事都不是非現實情況的時候了」那樣，第三季將帶給觀眾更貼近現實社會的故事，熱血的石垣醫生們奔走在災難現場、槍擊現場等險境，與死神做著頑強的鬥爭。



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