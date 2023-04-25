SEVENTEEN 新歌〈孫悟空〉MV公開看完超震撼，專輯預售突破464萬張創下新紀錄登「KPOP史第一」

網友留言：「SEVENTEEN這次氣勢真的很猛」、「大發！成員們走花路吧」、「身為粉絲真的特別驕傲」、「又讓某人撿到寶了」、「雙主打都好聽，大家快去聽！」

人氣男團 SEVENTEEN 發行第十張迷你專輯《FML》，在此前實體專輯的預售量高達464萬張，刷新了韓國唱片業有史以來的最高預售紀錄，更超越了 BTS 防彈少年團在2020年的《MAP OF THE SOUL：7》402萬張的預售成績，登上「KPOP 史上最高專輯預售量（專輯發行一週內）」的冠軍寶座。

*《FML》這張專輯的單日銷量量賣出399萬張，達成KPOP史上最高首日和首周的專輯銷售量一位成績。



這一次是走雙主打路線，率先公開的主打歌曲是〈孫悟空〉，MV公開第20小時，目前已累積了1546萬觀看人次。



▼〈孫悟空〉完整MV，色彩鮮明強烈，大膽用色營造出團隊的影響力，這也是他們出道以來首次嘗試雙主打歌曲，希望能夠傳遞給大眾一些安慰與希望：



▼另一首主打歌〈F*ck My Life〉曲風路線完全不同，可以感受到團隊截然不同的魅力，MV會在5月8日0時(KST)公開：



看完MV，是不是更加期待SEVENTEEN的回歸舞台了呢？！



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