SEVENTEEN 新歌〈孙悟空〉MV公开看完超震撼，专辑预售突破464万张创下新纪录登「KPOP史第一」

网友留言：「SEVENTEEN这次气势真的很猛」、「大发！成员们走花路吧」、「身为粉丝真的特别骄傲」、「又让某人捡到宝了」、「双主打都好听，大家快去听！」

人气男团 SEVENTEEN 发行第十张迷你专辑《FML》，在此前实体专辑的预售量高达464万张，刷新了韩国唱片业有史以来的最高预售纪录，更超越了 BTS 防弹少年团在2020年的《MAP OF THE SOUL：7》402万张的预售成绩，登上「KPOP 史上最高专辑预售量（专辑发行一周内）」的冠军宝座。

*《FML》这张专辑的单日销量量卖出399万张，达成KPOP史上最高首日和首周的专辑销售量一位成绩。



这一次是走双主打路线，率先公开的主打歌曲是〈孙悟空〉，MV公开第20小时，目前已累积了1546万观看人次。



▼〈孙悟空〉完整MV，色彩鲜明强烈，大胆用色营造出团队的影响力，这也是他们出道以来首次尝试双主打歌曲，希望能够传递给大众一些安慰与希望：



▼另一首主打歌〈F*ck My Life〉曲风路线完全不同，可以感受到团队截然不同的魅力，MV会在5月8日0时(KST)公开：



看完MV，是不是更加期待SEVENTEEN的回归舞台了呢？！



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