氛圍超強！韓網友神剪輯《模範計程車3》李帝勳&文彩元假想love line：「愛過，後悔過」

《模範計程車2》結尾文彩元客串出鏡引起不少觀眾猜測，與李帝勳沉默對視、眼中仿彿有千言萬語，像極了曾經深愛又心碎分手的戀人！有網友剪輯了這段假想戀情，代入感超強！

《模範計程車2》（港譯：模範的士2）最後一集裡，李帝勳飾演的司機金道奇為執行新的任務來到軍隊，與文彩元飾演的陸軍中尉「吳美書」相逢。 文彩元眼含熱淚向他敬禮，李帝勳卻沒有回禮、直接從她身邊走過，表情十分嚴肅，讓人非常好奇兩人究竟有什麼故事！



近日有韓國網友用兩人主演的其他影視作品片段進行剪輯，還原出他心中的敘事！一開始文彩元認真地表達好感：「以後我會很喜歡你，真的會對你很好。 那麼某個瞬間開始，一切都會變得不同吧。 就像謊言一樣...」李帝勳微笑回應：「說好了哦。 所以，陪在我身邊吧，讓我能夠守護你。」



男生輕拍女生肩膀哄她入睡，無名指的戒指暗示兩人關係已到談婚論嫁的程度！



然而下一幕卻是李帝勳在門外苦苦哀求：「就這樣結束了嗎？ 一直只有我在等待，這樣而已就結束了嗎？」 文彩元則在門內無聲哭泣，似乎有難以告知的苦衷。 在男生視角來看，完全就是被告白又被辜負了呀！



PO主用了《太陽的後裔》經典OST《這份愛》作為配樂，留言說：「是你們先用有無數隱情的眼神對視的啊...... 就像愛過一樣，就像後悔一樣。」 雞皮疙瘩起來啦！超期待第三季裡看到他們的故事！



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