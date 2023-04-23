孩子都這麼大了！李同國家的「雪秀大」走T台，公主姊姊+紳士弟弟

還記得《超人回來了》中李同國家的「雪秀大」三姊弟嗎？

最近雪雅、秀雅和忙內時安（大發）站上了T台，為溫哥華時裝週上韓裔設計師品牌「Blue Tamburin」走秀。 雙胞胎姐妹穿著公主禮服，時安穿著黑色西服，三人很淡定地在T台上走著貓步。 不過時安表情嚴肅，看起來有一些緊張。 據悉姊姊在詩早前已經完成了自己的走秀，後期妹妹、弟弟亮相她則作為工作人員守在身邊，指導孩子們如何走秀。



李同國一家憑藉《超人回來了》深受觀眾們的喜愛，他和妻子共育有5個孩子，兩對雙胞胎姐妹+老幺大發都有著自己獨特的魅力，在詩和在雅分別成了模特和選手網球，完美繼承了爸爸李同國的「藝體能」之血，時安也運動神經發達，很有足球天賦。



此前，「雪秀大」三姊弟的家庭自學話題還登上韓網熱搜。 當時因疫情學校停課，李同國和妻子商量後讓孩子們退學，開啟了家庭教育之路，在這個消息傳開後，引起了網友的踴躍熱議，有部分網友認為，十分羡慕李家姐弟，要是家中財力足夠的話，也會想跟他們一樣選擇自學。 當然也有網友持反對意見，稱對參與社會及群體生活方面很有幫助，而這些都是在家中學不到的。

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