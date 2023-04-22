FTISLAND李洪基不改調皮本色「下次來不唱《壞女人》了！」忍腳傷開唱！親口報喜「今年要出新專輯！」

樂團FTISLAND主唱李洪基、貝斯李在真與鼓手崔敏煥在4月22日晚間於台北TICC開唱，睽違4年未能來台演出，今日吸引了滿場的歌迷到場。





李洪基戴著眼鏡一身休閒打扮登場，身著短褲搭配著一雙紅白色的Nike球鞋，加上手上的紅色麥克風，高亢的嗓音令大家想念，一連帶來三首超High歌曲「Don’t Lose Your Self」「1234」「PRAY」讓全場氣氛瞬間High爆。隨後他也立即向台灣粉絲們問候，到底是「我是李洪基」還是「我叫李洪基」讓他瞬間陷入思考，相當有趣。李洪基也不忘介紹首次參與海外演出的吉他手，還誇讚他外型非常上相。





鼓手崔敏煥也說睽違5年沒能來台感到很想念，立刻被李洪基糾正「是4年」！望著台下粉絲有人回答4年也有人回答5年，李洪基自信滿滿的說：「回答5年的人表示你最後那一場沒來喔！」讓全場大笑了起來。李洪基也不太習慣有翻譯的存在，老覺得說話被打斷，還向台下說：「你們應該都聽得懂吧？翻譯老師翻得正確嗎？」見翻譯有些停頓，他還「咦」了一下，不改調皮本色。







許多首High歌之後團員一字排開坐著高腳椅，帶來與前面不同的Unplugged風格的抒情演唱。除了李洪基，李在真與崔敏煥也大展歌喉，SOLO演唱的歌聲也毫不遜色。李洪基也特地拿掉了一邊的耳機，享受著全場粉絲們與他一起合唱的感覺，他也稱讚大家實力堅強，露出相當滿意的表情！對於在台灣非常走紅的一首歌曲《壞女人》，讓台灣人笑稱「到南部弄假牙」也出現在今日的抒情曲目中，李洪基還與粉絲們分段表演，還讓他開心的唱到笑出來。





最後李洪基感性的說，因為自己腿傷的關係，沒能盡興地在台上唱跳，覺得有點可惜，不過也承諾會再來舉辦演唱會，不過日期還有待討論。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞