氛围超强！韩网友神剪辑《模范计程车3》李帝勋&文彩元假想love line：「爱过，后悔过」

《模范计程车2》结尾文彩元客串出镜引起不少观众猜测，与李帝勋沉默对视、眼中仿佛有千言万语，像极了曾经深爱又心碎分手的恋人！有网友剪辑了这段假想恋情，代入感超强！

《模范计程车2》（港译：模范的士2）最后一集里，李帝勋饰演的司机金道奇为执行新的任务来到军队，与文彩元饰演的陆军中尉「吴美书」相逢。 文彩元眼含热泪向他敬礼，李帝勋却没有回礼、直接从她身边走过，表情十分严肃，让人非常好奇两人究竟有什么故事！



近日有韩国网友用两人主演的其他影视作品片段进行剪辑，还原出他心中的叙事！一开始文彩元认真地表达好感：「以后我会很喜欢你，真的会对你很好。 那么某个瞬间开始，一切都会变得不同吧。 就像谎言一样...」李帝勋微笑回应：「说好了哦。 所以，陪在我身边吧，让我能够守护你。」



男生轻拍女生肩膀哄她入睡，无名指的戒指暗示两人关系已到谈婚论嫁的程度！



然而下一幕却是李帝勋在门外苦苦哀求：「就这样结束了吗？ 一直只有我在等待，这样而已就结束了吗？」 文彩元则在门内无声哭泣，似乎有难以告知的苦衷。 在男生视角来看，完全就是被告白又被辜负了呀！



PO主用了《太阳的后裔》经典OST《这份爱》作为配乐，留言说：「是你们先用有无数隐情的眼神对视的啊...... 就像爱过一样，就像后悔一样。」 鸡皮疙瘩起来啦！超期待第三季里看到他们的故事！



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