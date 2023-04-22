《模范计程车2》特辑「吉林CP」重逢！林女士抽奖一次就抽中王道吉，李帝勋拥抱感叹：「我们是命运啊！」

SBS大热话题剧《模范计程车2》（港译：模范的士2）昨晚播出特辑，主演李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝全部出席，还请来了「告白被拒的工作人员」，一登场就引起骚动！

节目中先是播了一段采访影片，对面容和声音做了特殊处理的女工作人员称拍戏时被李帝勋的笑容和体贴迷住，勇敢告白后惨遭拒绝，希望再和他聊一聊。 MC申东烨问李帝勋真的被工作人员告白过吗？ 李帝勋开玩笑说：「不止一次了，所以要看到脸才知道是谁呢。」



这时演员沈素英大喊著「王道吉」出场，原来告白当事人就是惨遭王道吉背叛的林女士！沈素英表示很感谢大家喜欢她演的反派，只是她拍戏时明明超级严肃认真、导演和工作人员却在笑，令她有些不爽。 直到正片播出后，她看到自己的戏份才理解：「真的太好笑了！」



沈素英透露剧中的龅牙其实是特别订制，她本人虽然也龅牙，但并没有那么夸张。 MC问她有没有想问王道吉的事，沈素英表示：「就算他说对我没有真心，我也不会相信的。 毕竟是我的初恋啊。 一定有别的原因。」 仍然非常入戏XD



节目组给演员们准备了韩牛和补品作为奖品，由沈素英抽签决定中奖者。沈素英抽奖时说：「我是希望抽到王道吉…」居然真的给她抽中，令所有人都感到意外和惊喜！李帝勋立即上前拥抱她：「果然，我们是命运啊！」



最后李帝勋把韩牛回送给沈素英前辈，真的是很有sense的演员~期待《模范计程车》第三季也能看到这对CP啊！



당첨된 한우세트 심소영배우님께 드리는 거 너무 스윗한데그 와중에 림여사X왕따오지 bgm 나와서 웃겨죽겠음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/ACsnbBmgdm — (@JeHoonbyeol) April 21, 2023

▽「吉林CP」惊喜重逢、抽奖一次就中：



모범택시 림여사 운명은

왕따오지맞나벼 ㅋㅋㅋㅋㅋ

드라마에서 못이룬 짝사랑을 여기서

왕따오지 본체 이제훈배우 애교미쳤

보자마자 꽉안아주고 또 안아주구 ㅠㅠ

뽑기도 왕따오지가 당첨이얔ㅋㅋㅋ

내사랑 왕따오지〰️〰️〰️ pic.twitter.com/k6sIb1zPFj — 영화로운 덕질 (@skfl0707) April 21, 2023

▽李帝勋假装被告白太多次、不确定是哪位，临场反应超强、超可爱啊：



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