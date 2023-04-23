孩子都这么大了！李同国家的「雪秀大」走T台，公主姊姊+绅士弟弟

还记得《超人回来了》中李同国家的「雪秀大」三姊弟吗？

最近雪雅、秀雅和忙内时安（大发）站上了T台，为温哥华时装周上韩裔设计师品牌「Blue Tamburin」走秀。 双胞胎姐妹穿著公主礼服，时安穿著黑色西服，三人很淡定地在T台上走著猫步。 不过时安表情严肃，看起来有一些紧张。 据悉姊姊在诗早前已经完成了自己的走秀，后期妹妹、弟弟亮相她则作为工作人员守在身边，指导孩子们如何走秀。



李同国一家凭藉《超人回来了》深受观众们的喜爱，他和妻子共育有5个孩子，两对双胞胎姐妹+老幺大发都有著自己独特的魅力，在诗和在雅分别成了模特和选手网球，完美继承了爸爸李同国的「艺体能」之血，时安也运动神经发达，很有足球天赋。



此前，「雪秀大」三姊弟的家庭自学话题还登上韩网热搜。 当时因疫情学校停课，李同国和妻子商量后让孩子们退学，开启了家庭教育之路，在这个消息传开后，引起了网友的踊跃热议，有部分网友认为，十分羡慕李家姐弟，要是家中财力足够的话，也会想跟他们一样选择自学。 当然也有网友持反对意见，称对参与社会及群体生活方面很有帮助，而这些都是在家中学不到的。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻