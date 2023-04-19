BTS防彈少年團忙內柾國一次捐贈10億：希望看到小朋友們健康的笑容

防彈少年團老幺柾國低調捐款，多日後才被媒體得知。

據18日韓媒報導稱柾國在14日向首爾大學醫院旗下的兒童醫院捐款10億（韓幣，下同），希望能夠救助患病兒童與他們的家人，這筆巨額將被撥款給醫院的統合護理中心，用於低收入層家庭的病童們。

據悉首爾大兒童醫院收治了來自全國各地的重症、稀有病患兒，其中不少患兒的家庭因常年高額的醫療費導致家境貧困。 除了治病之外，醫院還顧慮到患兒的生活品質，以1999年創建兒童醫院學校為起點，不斷更新換代，直至於今日的統合護理中心，不僅為患兒提供醫療救助，還開展了以患兒及其家庭為對象的教育、商談、情緒治療等。 同時為了醫院和中心能夠正常運營，他們開通了社會捐助通道，接收社會愛心人士的捐贈。 柾國在得知這一事情之後低調捐款10億，並表示：「哪怕是一點點也希望能夠幫到生病的小朋友，祈願早日看到他們健康的笑容。」



柾國從出道開始就一直十分關注慈善事業，也與隊友哥哥們積極參與其中。 2017年1月他們向「世越號」遺屬們組建的416家族協議會捐贈了1億，當時7名成員每人都捐出了1000萬（經紀公司BIGHIT MUSIC捐贈3000萬）。 同年，防彈少年團又和UNICEF韓國委員會一起舉辦了「END violence」（反暴力）活動，共募集到了59億（2022年10月基準）。 COVID-19肆虐全球之時，娛樂演出業備受衝擊，他們又向全球公演企劃公司Live Nation捐贈了約12億。

得知這一消息之後，韓國網友們紛紛為柾國豎起了大拇指，眾人表示：「10億對藝人來說也不是小數目」、「還是第一次看到藝人以個人名義一次性捐款10億」、「帥呆了，雖然知道他掙很多，但拿出10億捐款也不是件容易的事情，而且還是捐給小朋友的，太棒了」、「 兒童醫院是最近的社會熱議話題，他肯定是緊跟時事才想到捐款的」等。

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