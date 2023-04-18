《朝鲜律师》禹棹奂＋苞娜甜美约定「要成为彼此的清心丸」永不分离！事不关己的流言如利刃伤人（EP.5 - 6）

[有雷] 《朝鲜律师》上周剧情终於回到了禹棹奂的家乡，当时父母为何受到栽赃含冤而死，回到了家乡却也目睹凶杀案，杀人偿命本是所有人的认知，禹棹奂如何再度翻转颓势，让真正犯下杀人错误的委托人被释放呢？禹棹奂与苞娜的恋情也露出曙光。

以下为防雷线



《朝鲜律师》姜翰秀（禹棹奂饰）的复仇之路仍继续前行，自愿成为助手的所愿（苞娜饰）也与他共同前往。对於每次总在千钧一发时救了自己的所愿，姜翰秀的确产生了很不一样的情感。两人一来到姜翰秀的故乡清山，却立即目睹了一位穿著丧服的妇女，持刀从背后砍死了一位正在说著她八卦的老年女性长者，凶杀现场令所愿不堪入目吓得躲到外面去。



这位妇女原来是因为没有接受死者的作媒，嫁给了自己选择的对象，媒婆便开始在村中散布她不守妇道的传言，妇女的丈夫看不下去在街上找人理论，便因此被群殴而丧命。妇女送走了丈夫心有不甘，在当日直接拿到杀死了这位兴风作浪的媒婆。即便目击杀人现场，姜翰秀仍有信心为真凶妇人辩护。



眼前的状况也让姜翰秀也想起了过往的自己，先是村内流传著自己家人手脚不干净的传言，再加上有人刻意栽赃，里长以及相关官吏不闻不问，因此让他的父母含冤而死，他也因为家中遭放火而逃跑，村民都以为他已经死了。另外姜翰秀还有个已出嫁的妹妹恩秀，可能还不知道这件事情。姜翰秀关心被杀人现场惊吓的所愿，所以送上清心丸，所愿提出两人要「成为彼此的清心丸」永远不分开，甚至让姜翰秀想像两人的甜蜜大婚画面呢！



姜翰秀除了在所有村民与里长面前说出了妇女的冤屈，不实传言在村民枯燥的生活中成了茶余饭后的话题，因为事不关己所以大家尽情地批评著，让舆论压力成为一把利刃。并在审判前开棺验尸了解妇女丈夫的真正死因，并且对於共同殴打他致死的几人先行调查各个击破心防，让他们说出真相。充耳不闻的里长以及地方父母官，也因此被捕。姜翰秀离复仇之路更靠近了一步。



姜翰秀得知父母的冤情还牵扯到更高层的人士，本次的审判他也利用了正直的元相之子柳至善（车学沇饰）将此案带回朝廷，由皇上判决妇女因为有孕在身，而不应在此时偿命，让她将孩子养大后再讨论其罪行。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻