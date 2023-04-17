【韩网热帖】韩国网友对於姜栋元与ROSÉ的绯闻回应：「虽然大了16岁，但他可是姜栋元啊」

17日，ROSÉ的所属社YG娱乐及姜栋元方面为了日前所传出的绯闻作出回应，而双方都以「是艺人的私事，很难确认」回应所有媒体和粉丝。 因为双方的回应韩网友就开始一场热烈的城市论坛！

韩国网友评论：

1. 她都27岁了，知道自己在做什么

2. 都这么说了，大家还不明白??? 就是在交往

3. 确实有些惊讶，但是确实是人家的私事，他俩知道在做什么，又不是结婚

4. 虽然大了16岁，但他可是姜栋元啊

5. 哈哈哈哈哈，今天留言的反应和昨天完全不同，好堂皇啊

6. 我觉得他俩交往一段时间之后就会分手

7. 43岁和27岁？不过近期社会氛围这种年龄差也无所谓吧，又不是未成年，人家两人互相喜欢，肯定有什么吸引对方的地方

8. 又不是刚刚成年的人，你们这些毫不相干的有什么资格说人家，管得太多了

9. 他们知道自己在做什么，如果男友是姜栋元的话，确实会让人很想谈恋爱

10. 之前姜栋元说小17岁不行，小16岁就可以了???

出处： https://theqoo.net/2776488786

之后，官方又改了说词，就 BLACKPINK ROSÉ 的恋爱传闻表示：「之前已经说过无法确认，因为是艺人的私人领域，但是盲目推测持续进行，在此再次表明立场。今日报导的ROSÉ 的恋爱传闻不是事实，希望大家防止与事实不符的内容扩散，谢谢。」

出处： https://theqoo.net/2776488786

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻