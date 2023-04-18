「虽然不能时时刻刻在一起，但你的周边我会随身携带～」李钟硕对IU满满的爱意啊♥

李钟硕对女友IU的爱意都融入了生活的点滴中。

最近韩网上出现了不少李钟硕使用或配戴IU经纪公司发行的IU周边商品的照片，李钟硕戴的这顶黑色帽子是女友演唱会的周边，IU本人也在自己的YouTube节目里配戴过，从另一个角度来看算是情侣同款啦！



이종석, 아이유 향한 이 정도였어? 굿즈 착용한 '사랑꾼 그 자체' pic.twitter.com/WooVRJOI3i — francetracny (@francetracny) April 17, 2023

还有网友指出李钟硕手机背夹（支架）是IU公司2023年为迎接癸卯兔年精心设计的产品。 虽然没法和女友每时每刻都在一起，但关於她的东西却时时刻刻都陪伴著他，这是什么神仙爱情啊。



계묘년 기년품 갖고 다닌 이종석 pic.twitter.com/IRRzQ0opo0 — francetracny (@francetracny) April 17, 2023

看到照片的粉丝和网友纷纷留言表示：「真爱无敌」、「是真爱啊，没错了」、「果然还是看别人恋爱比较甜」、「有在好好交往，真好」、「哇，粉丝能够挖出这些也是不容易」、「如果是粉丝的话根本舍不得用，男友就不一样了」、「用女友的周边，超甜」等。

此外，IU的新影片《Dream》将於本月26日正式在韩国上映，李钟硕去年退伍之后凭藉复出作《黑话律师》捧回演技大赏，两人的恋情曝光后震惊整个娱乐圈，收到了来自广大粉丝和网友的祝福。

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