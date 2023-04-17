韩国节目《街头男战士》舞团MBITIOUS七人来台现舞姿！副队长WOOTAE一开口让「台湾担当」李浩沅当场请辞！

舞蹈团体MBITIOUS七位成员包含队长5000、副队长WOOTAE、李浩沅、卢太铉、PYOUNGYA金平野、JINWOO、TARZAN於4月16日晚间在新北ZEPP宏汇广场进行粉丝见面会，成员们在演出前的访谈中也表现出热爱台湾的一面。

舞团MBITIOUS七人被问到来台的第一印象，七人都表示相当喜爱台湾的天气与美食，成员们大多不是首度来台，但本次是MBITIOUS第一次的海外粉丝见面会，地点就选在台湾，对他们来说别具意义，卢太铉提到原本想要去九份逛逛，不过可能距离太远无法成行，不过他也去了夜市以及台北101，也留下特别的回忆。





其中大家最为熟悉的李浩沅出身自男团INFINITE，经验丰富的他也自称为「台湾担当」，甚至表示今日他将跳出台湾专属的「T－Dance」请粉丝们期待。七位成员的舞蹈资历其实都相当丰富，完全无愧「街头男战士」的霸气封号！其中担任队长的5000是韩国知名Battle，有「Battle不败神话」传奇事迹；身为副队长的WOOTAE是知名编舞家，曾为SJ的东海及EXO的伯贤编舞，更是团体的编舞担当；李浩沅及卢太铉则都因从男团出身而累积出超强实力； PYOUNGYA 金平野曾参与BTS成员SUGA及PSY的MV演出；JINWOO与老么TARZAN则都是韩国影艺首屈一指的舞蹈学校

1MILLION舞蹈老师出身，两人都以编舞家身份活跃中。





副队长WOOTAE正好在昨天度过生日，成员与工作团队们也都为他庆祝，也在现场表达祝福，WOOTAE还作势要流泪的样子。问到成员们是否有学习中文？WOOTAE突然流畅地说出「我会说一点点中文，但说得不太好，来到台湾感觉很开心…」让在场的媒体们都吓了一跳，原来他曾在中国生活五年的时间，这也让原本自诩为「台湾担当」的李浩沅相当紧张，接著李浩沅说出的中文是一句歌词「亲爱的你躲在哪里发呆？」不过这却令大家一头雾水，於是他立刻从座位上站起来深深一鞠躬，表示自己即刻请辞「台湾担当」这个位子。



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