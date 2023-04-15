東西方命理學「世紀對決」！大型性格觀察真人秀《MBTI vs 四柱》首播引爆韓網討論：「太準了！」

近幾年韓國突然開始流行MBTI性格測試，從藝人到素人都對各自的類型頗有研究，那麼它和傳統算命「四柱」相比究竟哪個更準？ 韓綜《MBTI vs 四柱》召集150位素人做實驗，結果太有趣！

《MBTI vs 四柱》是TVING最新推出的原創真人秀，定位是「觀察實驗紀錄片」，探索MBTI和四柱哪個更能對「我」做出解讀。 節目組先是假裝調音響實際放動感音樂給大家聽，觀察什麼類型的人會出來跳舞。 專家預測MBTI裡的E型人（外向）和四柱為「食傷」的人會出來，果然12個跳舞的人裡有7個是E、9個是食傷，而且其中5人同時兼具這兩個屬性！（雞皮疙瘩~）



接著播放關於親情的感人影片，觀察什麼類型會哭。 專家預測MBTI裡的F型（情感）和五行屬木的人會哭，果然F人和木人都泣不成聲，甚至有F才看了10秒就開始流淚：



再看主打理性的T人和金人這邊，不僅完全不為所動，還會看著哭泣的前排暗暗發笑！甚至跟旁邊交換眼神，討論是不是應該也哭一下XD



兩邊對比會不會太明顯啊！XD



第一期最後來到參與者們期待的戀愛配對環節。 四柱五行有相生相剋理論，但MBTI就連專家都認為無法預測戀愛適配度，似乎還沒開始就已落下風。 節目組安排了兩輪相親，一輪是根據MBTI、另一輪是根據四柱，請大家選出哪一次的對象更為合意，居然真的選出了節目結束後一個月仍甜蜜交往的情侶！這部份小編就賣個關子，具體如何還請大家移步正片觀看啦~



節目組分析韓國人沉迷算命的原因是，大部分人迫於社會壓力都戴著面具生活，逐漸失去自我、所以更想了解真正的自我，也渴望拋開面具阻隔找到適合的伴侶，不然就算遇到也認不出、很可能錯過啊~小編原本對算命玄學沒有很感興趣，但必須說看完第一期也想繼續追了，大概是一種…「不太確定的猜測獲得印證所帶來的快感」？XD



《MBTI vs 四柱》一共有2期，目前公開第一期已經在韓網引爆討論，超多人留言表示有共鳴：「真的超好看！」、「F們的嗚咽太好笑kkk」、「金人表情過於冷酷kkk」、「我就是木F，看到那影片立即哭出來」、「木F們的眼睛還好嗎kkk」、「我就是T且五行金多，看煽情電影從來不哭kkk」、「 該說PD是瘋子還是天才？」 、「根本為韓國人量身定製kk」、「一不小心就看完整期」、「迷信最高！」

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