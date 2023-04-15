东西方命理学「世纪对决」！大型性格观察真人秀《MBTI vs 四柱》首播引爆韩网讨论：「太准了！」

近几年韩国突然开始流行MBTI性格测试，从艺人到素人都对各自的类型颇有研究，那么它和传统算命「四柱」相比究竟哪个更准？ 韩综《MBTI vs 四柱》召集150位素人做实验，结果太有趣！

《MBTI vs 四柱》是TVING最新推出的原创真人秀，定位是「观察实验纪录片」，探索MBTI和四柱哪个更能对「我」做出解读。 节目组先是假装调音响实际放动感音乐给大家听，观察什么类型的人会出来跳舞。 专家预测MBTI里的E型人（外向）和四柱为「食伤」的人会出来，果然12个跳舞的人里有7个是E、9个是食伤，而且其中5人同时兼具这两个属性！（鸡皮疙瘩~）



接著播放关於亲情的感人影片，观察什么类型会哭。 专家预测MBTI里的F型（情感）和五行属木的人会哭，果然F人和木人都泣不成声，甚至有F才看了10秒就开始流泪：



再看主打理性的T人和金人这边，不仅完全不为所动，还会看著哭泣的前排暗暗发笑！甚至跟旁边交换眼神，讨论是不是应该也哭一下XD



两边对比会不会太明显啊！XD



第一期最后来到参与者们期待的恋爱配对环节。 四柱五行有相生相克理论，但MBTI就连专家都认为无法预测恋爱适配度，似乎还没开始就已落下风。 节目组安排了两轮相亲，一轮是根据MBTI、另一轮是根据四柱，请大家选出哪一次的对象更为合意，居然真的选出了节目结束后一个月仍甜蜜交往的情侣！这部份小编就卖个关子，具体如何还请大家移步正片观看啦~



节目组分析韩国人沉迷算命的原因是，大部分人迫於社会压力都戴著面具生活，逐渐失去自我、所以更想了解真正的自我，也渴望抛开面具阻隔找到适合的伴侣，不然就算遇到也认不出、很可能错过啊~小编原本对算命玄学没有很感兴趣，但必须说看完第一期也想继续追了，大概是一种…「不太确定的猜测获得印证所带来的快感」？XD



《MBTI vs 四柱》一共有2期，目前公开第一期已经在韩网引爆讨论，超多人留言表示有共鸣：「真的超好看！」、「F们的呜咽太好笑kkk」、「金人表情过於冷酷kkk」、「我就是木F，看到那影片立即哭出来」、「木F们的眼睛还好吗kkk」、「我就是T且五行金多，看煽情电影从来不哭kkk」、「 该说PD是疯子还是天才？」 、「根本为韩国人量身定制kk」、「一不小心就看完整期」、「迷信最高！」

▽来感受「感性木F」和「理性金T」的超强对比！香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



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