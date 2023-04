「迫降CP」蜜月周年同遊日本！韓媒透露超甜育兒日常：「玄彬對孫藝珍好到令其他夫婦吵架的程度」

韓國OBS電視台節目《獨特的演藝新聞》近日盤點娛樂記者眼中最甜的演藝圈夫妻,其中排名第一的就是玄彬和孫藝珍!記者透露的諸多細節都讓人甜到尖叫啊~

這位名叫劉秀京(音)的記者表示,孫藝珍曾經向她透露不打算和圈內人交往,最終令她打破這一原則的人就是玄彬。



一向忙於事業的她,婚後開始對家政產生興趣:「據說IG上那些家常料理全是她本人做的。」看來吳允兒說的沒錯,孫藝珍真的是大長今再世啊!XD



孫藝珍去年11月生下男寶寶,目前兩人除了育兒之外不做他想:「兒子長得像爸媽,現在就有相當出眾的外貌。 不僅孫藝珍是賢內助,玄彬也超級顧家。 我採訪過他們身邊的人,據說玄彬對妻子好到無以復加,是會讓在旁觀看的丈夫們反省的程度。 而如果有夫妻雙雙見到他們,則是會誘發夫妻爭吵的程度。 玄彬真的是所有女生心目中好丈夫的榜樣。」



此外,玄彬本月11日現身日本銀座參加代言品牌的活動,有網友拍到他與孫藝珍在日本某酒店同行的背影。 二人去年3月舉辦婚禮後出國度蜜月就是在4月11日,有網友笑稱剛好也是蜜月一周年的紀念之旅耶XD



