「迫降CP」蜜月周年同游日本！韩媒透露超甜育儿日常：「玄彬对孙艺珍好到令其他夫妇吵架的程度」

韩国OBS电视台节目《独特的演艺新闻》近日盘点娱乐记者眼中最甜的演艺圈夫妻，其中排名第一的就是玄彬和孙艺珍！记者透露的诸多细节都让人甜到尖叫啊~

这位名叫刘秀京（音）的记者表示，孙艺珍曾经向她透露不打算和圈内人交往，最终令她打破这一原则的人就是玄彬。



一向忙於事业的她，婚后开始对家政产生兴趣：「据说IG上那些家常料理全是她本人做的。」看来吴允儿说的没错，孙艺珍真的是大长今再世啊！XD



孙艺珍去年11月生下男宝宝，目前两人除了育儿之外不做他想：「儿子长得像爸妈，现在就有相当出众的外貌。 不仅孙艺珍是贤内助，玄彬也超级顾家。 我采访过他们身边的人，据说玄彬对妻子好到无以复加，是会让在旁观看的丈夫们反省的程度。 而如果有夫妻双双见到他们，则是会诱发夫妻争吵的程度。 玄彬真的是所有女生心目中好丈夫的榜样。」



此外，玄彬本月11日现身日本银座参加代言品牌的活动，有网友拍到他与孙艺珍在日本某酒店同行的背影。 二人去年3月举办婚礼后出国度蜜月就是在4月11日，有网友笑称刚好也是蜜月一周年的纪念之旅耶XD



Hyun Bin and his wife Son Ye Jin in japan #HyunBin #SonYejin pic.twitter.com/d4Z1dkf800 — Donya (@DonyaMasoumi) April 13, 2023

▽最后附上韩媒相关报道，这一对真的太幸福啦~



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻