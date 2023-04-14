《藉口罢了》BTS Jimin上节目太紧张，大神刘在锡让他躺大腿又靠肩：Jimin快过来！躺著放松一下吧～

我已经不知道该羡慕刘在锡，还是羡慕 Jimin了！XDDD

先后发行新专辑的 BTS 防弹少年团成员 Jimin 和 SUGA，一起登上了刘在锡主持的网路节目《藉口罢了》（뜬뜬 DdeunDdeun），节目上也出现了相当珍贵的截图画面，引发网上热烈讨论。

Jimin 表示上节目对他来说负担很大，因为自己要花很长时间才能放松，大概是一个小时，刘在锡说，这样真的太久了！努力缩短到20分钟吧，不然等到 Jimin 放松，节目也快录完了。



刘在锡问他什么状况下会感到特别有负担，Jimin 表示只要目光集中在他身上时，就会觉得很紧张，於是刘在锡就提议大家都不要看 Jimin，场面变得很搞笑。



之后，刘在锡又提议让 Jimin 躺自己的大腿，当成枕头一样舒适地用。刘在锡：「Jimin啊，快过来！躺著放松一下，依靠著我吧～，把我当成哥哥，或者是到叔叔家拜访的那样，躺著放松吧！我觉得这样很好。」



另一边也引导SUGA靠著池锡辰的肩膀～，努力让两位KPOP巨星能舒服自在。



画面真的太好笑啦～！

▼完整节目：（可开启字幕后，再自动翻译成中字观赏）躺大腿可以快转到



放上无字幕的给大家收藏～



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