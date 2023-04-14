aespa Karina表演途中鞋底大脱落，淡定完成表演超专业

当爱豆，就是在台上永远都有著专业的态度！

aespa作为四代女团代表在K-POP界享有超高人气，而Karina更是队内大热成员，拥有「AI建模脸」和魔鬼身材，加上舞台上的魅力，令她拥有不少粉丝。 4月11日Karina生日当天广大粉丝们也用各种方式替她庆生。



作为MZ世代的爱豆代表，Karina是各大网站论坛的常客，最近她再次吸引广大网友的视线，原因则是一则旧影片。 事情发生在去年举办的MBC《歌谣大祭典》中，Karina面对舞台上发生的突发状况淡定自若，不慌不忙，展现了专业爱豆的面貌。 当时Karina穿了一双5cm高的靴子，站在舞台上卖力地跳著舞，跳到一半时候整个鞋跟脱落，只剩下前脚掌位置还粘著，意识到鞋子出了状况的Karina并未露出任何难色，继续淡定地跳舞，面部表情管理也做得滴水不漏，游刃有余地完成了整个演出。



最近相关影片再次在韩网上传播开来，又引来很多网友围观，大家看完之后留言大赞：「不愧是Karina」、「下次就不会有人拿鞋子不舒服，无法跳舞来当藉口了吧，看看人家Karina」、「好淡定，好专业」等。



此外，aespa已经定於8月5日-6日在日本东京小巨蛋举行个唱「aespa Live Tour2023 SYNK：Hyper Line in Japan」。

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