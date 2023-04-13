验出五种毒品阳性反应仍否认吸毒！韩媒讽刘亚仁：就像「已被判断为酒驾，却坚称自己没喝酒」

演员刘亚仁（本名严弘植）在接受第一次警方调查后，对记者表示「已依照自己所知的情况告知了（警方）」。从异丙酚到大麻、古柯硷、K他命的四种毒品阳性反应中，刘亚仁仅承认吸食大麻，其余一概否认。近期又验出第五种安眠药成分，他的态度始终不动摇？

刘亚仁背后虽有华丽的律师团队，但警方调查也不手软，甚至多次公开表示已经掌握明确吸毒证据以及共同注射者，在警方公开此消息后，更是立即出现了匿名目击者的举报。韩媒认为若依照目击者的证词再继续扩大调查，很可能在演艺圈掀起更大风波。



警方从2月透过刘亚仁的身体证据以及居住环境等搜查，由国科搜检验出含有异丙酚、大麻、古柯硷、K他命等共4种毒品之阳性反应，不过日前还传出刘亚仁有过度使用安眠药的状况，可能将此成分唑吡坦列为第5种。



即使证据确凿，刘亚仁却只承认大麻部分，对於其他成分一概不承认，这也让警方持续调查并公开更多证据。毒品搜查队认为刘亚仁从2021年起，在2年间注射了100多次的异丙酚，但刘亚仁坚称异丙酚仅是为了治疗，因为自己有对针剂的恐惧症，因此在治疗皮肤疾病的过程中必须进行睡眠麻醉。但这说法令人怀疑的是，异丙酚仍是以静脉注射，此时就不恐惧？



韩国媒体TVDaily甚至指出，刘亚仁被验出对古柯硷呈现阳性反应，却否认自己有注射任何毒品，意思就像是「已被警方拦检并测出酒驾，还坚称自己根本没喝酒」这样的强词夺理。对於日前又出现的第五种安眠药成分唑吡坦，刘亚仁尚未提出说明，不过相信接下来的说明也不太能够说服大众。

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