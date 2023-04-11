《黑暗榮耀》兩大惡女再合作！「李蓑羅」金赫拉&「朴涎鎮」辛叡恩有望加盟金泰梨新劇《正年》

今日JTBC引用據業內人士報道稱，金赫拉接到漫改劇《正年》的出演邀約且在最近決定加盟。如果最終確定，就能看到《黑暗榮耀》兩大惡女「李蓑羅」和「朴涎鎮」洗心革面、重新做人啦XD

《正年》是一部時代劇，以1950年代韓戰剛剛結束為背景，講述一名擁有天賜嗓音的少女進入女性國劇團的成長故事。 改編自2019年開始陸續連載3年的同名網漫，導演和導演分別由《衣袖紅鑲邊》鄭知仁和《走進你的時間裡》崔孝妃擔任。



金赫拉所屬社表示確實接到出演邀約，正在積極考慮。此前已有消息稱金泰梨和辛叡恩也在積極考慮出演。



金泰梨有望擔任女主角「尹正年」（音），來自全羅南道木浦，貧窮、缺乏學識但擁有天賜嗓音的少女，為了靠唱歌成為富人而進入「梅蘭國劇團」，憑獨特的大膽性格和深入的觀察力逐漸實現夢想。 原著作家表示「尹正年」的形象靈感來自演員金泰梨，準確地說是《下女的誘惑》裡金泰梨飾演的「南淑熙」，因此很早就有人期待她出演這一角色！



辛叡恩接到的角色是「許英書」（音），無論歌舞還是表演都實力出眾、遠超其他學生，是「梅蘭國劇團」最受期待的下屆男役主演。 雖然個性苛刻時常引人誤會，但對於表演堅持正當競爭。 出生富裕名門且具備實力，與「貧窮天才主角」形成對立。 （想到辛叡恩在綜藝節目裡展現的歌舞黑洞魅力，小編更好奇劇中要如何呈現這位實力者啊XD）



金赫拉的角色目前還沒有公開，考慮到《正年》原著主角有三位，排除「尹正年」和「許英書」之後，金赫拉接到的很可能是「權芙蓉」一角。 她是主角團裡唯一不屬於國劇團的人物，梳著近代女學生經典的雙麻花辮，原著描述是個大美人！



此外，辛叡恩和金赫拉剛剛在Netflix大熱劇《黑暗榮耀》有過合作，分別飾演「1號惡女朴涎鎮」的少年時期和「叛逆毒咖李蓑羅」的成年時期。 劇中兩人一個惡毒一個瘋癲，全都是反派形象，精彩演技讓不少觀眾入戲過深！



但實際上兩位演員在戲外都是開朗幽默的個性，辛叡恩日前做客《Running Man》再次展現魔性舞姿，肢體僵硬、仿佛被抽掉靈魂的模樣讓人笑翻。很期待她們以正常人的角色再合作呀！



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