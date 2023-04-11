《浪漫医生金师傅3》韩石圭3人海报+安孝燮&李圣经的情侣日常：交往三年后的宇镇&恩彩、规模更大的故事

等《模范计程车2》完结后，再紧接著追《浪漫医生金师傅3》，计划的太完美了！SBS 电视台真的是…。（鼓掌） PS：小情侣剧照好甜啊～

SBS 热门韩剧《浪漫医生金师傅3》公开了三位主角的个人海报后，紧接著又释出两位年轻小情侣的医院日常，甜蜜蜜的氛围让观众们更加好奇他们之间的全新故事。





▼首版预告公开！那熟悉的场景和口哨声，金师傅：「会在这里重新开始」，4月28日首播。



官方在今日最新公开的剧照中，是徐宇镇（安孝燮 饰）与车恩彩（李圣经 饰）日常在医院中的模样，上一季「Reset之吻」过后，两人已经是交往三年的情侣了，石垣医院繁忙的工作后，两人在自动贩卖机旁喝著咖啡牛奶，补充能量，也是两人回忆中重要的浪漫品项。



▼韩石圭饰演的「金师傅／夫勇周」，被誉为神之手、国内唯一获得普通外科、心脏外科和神经外科三项认证的天才外科医生，以「浪漫医生」自居，是「医学界的神秘鬼才」。现为石垣医院外科主任及科长。



▼安孝燮饰演的「徐宇镇」是贫穷家庭出身，一边半工半读一边为家里还债，历经苦难与挫折后成为了外科医生，被称作是擅长手术的天才。



▼李圣经饰演的「车恩彩」是医生世家出身的胸腔外科医生，性格倔强且因为太害怕输所以经常伪装自己，在上一季克服了手术眩晕症，也终於能够独当一面。



最后来回顾一下这场经典的「Reset之吻」KISS戏~



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