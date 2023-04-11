IVE舊影片再掀熱議！張員瑛以為李瑞撞衫，直播途中這一舉動被質疑人品

人氣女團IVE10日攜出道後的首張正規專輯《I've IVE》重磅回歸，此時關於隊員張員瑛的一則影片引發了熱議。

這是一則去年拍攝的影片，張員瑛、安兪真和李瑞三人一同做直播與粉絲們交流，有一名粉絲留言「李瑞穿的衣服是不是錄音室影片中張員瑛穿的衣服？」 張員瑛看到之後回覆：「對喔，很像我錄音時候的那件。」 接著張員瑛問李瑞：「這是你買的嗎？」 李瑞回答：「是Rei姊姊買的。」 聽到這裡之後，張員瑛一邊說：「啊，是嗎？ 等下，幫我看下衣標。」一邊讓身邊的安俞真確認李瑞衣服的品牌。 安兪真看了李瑞的衣服之後明確回答：「不是同一件衣服，不是。」 此時，張員瑛繼續說道：「原來是這樣啊，太像了，昨天真人秀裡也是這件衣服，太像了，原來是另一件啊。」 安兪真摸著李瑞的衣服說道：「就是啊，很像，兩件都很美。」 並立即轉移了話題。





這則影片也引發了廣大網友們的關注，有網友表示：「都已經說是Rei的衣服了怎麼還要在直播裡卻確認衣標呢，不該這樣」、「不論什麼原因去查看其他人衣服的牌子都會讓人很惱火」。 也有不少網友維護張員瑛，稱：「只是看看是不是同一個牌子而已」、「她只是好奇罷了」、「為什麼這麼多人要針對她」等。

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