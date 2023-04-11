IVE旧影片再掀热议！张员瑛以为李瑞撞衫，直播途中这一举动被质疑人品

人气女团IVE10日携出道后的首张正规专辑《I've IVE》重磅回归，此时关於队员张员瑛的一则影片引发了热议。

这是一则去年拍摄的影片，张员瑛、安兪真和李瑞三人一同做直播与粉丝们交流，有一名粉丝留言「李瑞穿的衣服是不是录音室影片中张员瑛穿的衣服？」 张员瑛看到之后回覆：「对喔，很像我录音时候的那件。」 接著张员瑛问李瑞：「这是你买的吗？」 李瑞回答：「是Rei姊姊买的。」 听到这里之后，张员瑛一边说：「啊，是吗？ 等下，帮我看下衣标。」一边让身边的安俞真确认李瑞衣服的品牌。 安兪真看了李瑞的衣服之后明确回答：「不是同一件衣服，不是。」 此时，张员瑛继续说道：「原来是这样啊，太像了，昨天真人秀里也是这件衣服，太像了，原来是另一件啊。」 安兪真摸著李瑞的衣服说道：「就是啊，很像，两件都很美。」 并立即转移了话题。





这则影片也引发了广大网友们的关注，有网友表示：「都已经说是Rei的衣服了怎么还要在直播里却确认衣标呢，不该这样」、「不论什么原因去查看其他人衣服的牌子都会让人很恼火」。 也有不少网友维护张员瑛，称：「只是看看是不是同一个牌子而已」、「她只是好奇罢了」、「为什么这么多人要针对她」等。

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