Super Junior银赫首次挑战担任音乐剧《ALTAR BOYZ》ASTRO尹产贺、SF9柳太阳、Golden Child Y首度演出音乐剧

Super Junior银赫首次挑战百老汇音乐剧导演，成员银赫以蜚声国际的百老汇舞台音乐剧《ALTAR BOYZ》首执导演筒。

银赫表示一直以来均以演唱会爲主进行演出，对现在有可以通过执导扩大范围的好机会，能够与K-POP明星们组成的超豪华卡士一起展现《ALTAR BOYZ》的甜美音乐和爆发性的表演感到高兴。 银赫续表示：银赫导演表示:『好荣幸可以首次担任音乐剧导演，感谢制作单位给予这难得的机会，让我可以有开拓不同领域的契机。各位《ALTAR BOYZ》的演员们都十分用心地准备，希望大家能开心投入地观赏《ALTAR BOYZ》，并请大家多多鼓掌及支持。以后也想尝试挑战各种类型的表演！』



改编自百老汇音乐剧《ALTAR BOYZ》是有关5名少年组成的唱跳组合"Altar Boyz"， NU'EST白虎、ASTRO尹产贺、SF9柳太阳、Golden Child Y和洪周灿分别变身爲Matthew、Abraham、Juan、Luke、Mark等角色，通过歌曲和舞蹈向观衆传达爱和疗愈像演唱会般的音乐剧。



《ALTAR BOYZ》彩排精彩影片：



由於与剧中人物百分百相似，令人联想到他们都是实际存在的男子组合成员的音乐剧《ALTAR BOYZ》主演们的「特别化学反应」。

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