「張員瑛親姊」張多雅最新畫報公開長相！清秀氣質引發討論，網友：「和妹妹是不同的形象」

「大勢女團」IVE成員張員瑛親姊姊張多雅（音，장다아）最近與妹妹張員瑛的經紀公司 STARSHIP 娛樂旗下的演員廠牌 KINGKONG by STARSHIP 簽訂專屬合約，成爲話題。

張多雅（本名是張真瑛）是2001年出生，今年23歲，就讀於名牌大學，預計將以演員身份出道。

배우로 데뷔한다는 장원영 친언니 장다아

일반인 졸사가 저정도면 진짜 예쁠듯 pic.twitter.com/y9nH022Zne — 럼펌펌펌 (@RUMMPUMPUMPUM) April 7, 2023

7日，韓媒 스포츠경향 公開一組畫報曝光其真面目，張多雅清秀、女人味十足的外貌，沒有化妝的臉龐凝視著鏡頭，展示明星氣質。

‘장원영 언니’ 장다아 화보 공개

2001년생 명문대 재학 중, 스타쉽과 전속계약 pic.twitter.com/ZvMRscuq4S — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) April 7, 2023

畫報一公開也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「員瑛是偶像相，姐姐是演員相」、「是不同的形象啊」、「父母每當看到子女的時候肯定很幸福，因爲都太漂亮了」、「和 Produce 時期張員瑛一樣」、「李英愛的氣質，似乎與張員瑛不太像」、「但是爲什麼總是以妹妹的名字宣傳呢？看起來對彼此沒什麼好處啊」、「是美女啊！和員瑛的感覺有點不一樣」、「想看她穿韓服拍畫報」、「特別像中國人」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞