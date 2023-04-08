「张员瑛亲姊」张多雅最新画报公开长相！清秀气质引发讨论，网友：「和妹妹是不同的形象」
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「张员瑛亲姊」张多雅最新画报公开长相！清秀气质引发讨论，网友：「和妹妹是不同的形象」

明星   2023年4月8日   星期六14:47   Yuan  

（封面图源：IG@for_everyoung10、twitter@IVE_twt）

「大势女团」IVE成员张员瑛亲姊姊张多雅（音，장다아）最近与妹妹张员瑛的经纪公司 STARSHIP 娱乐旗下的演员厂牌 KINGKONG by STARSHIP 签订专属合约，成爲话题。

（图源：IG@for_everyoung10）

张多雅（本名是张真瑛）是2001年出生，今年23岁，就读於名牌大学，预计将以演员身份出道。

7日，韩媒 스포츠경향 公开一组画报曝光其真面目，张多雅清秀、女人味十足的外貌，没有化妆的脸庞凝视著镜头，展示明星气质。

画报一公开也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「员瑛是偶像相，姐姐是演员相」、「是不同的形象啊」、「父母每当看到子女的时候肯定很幸福，因爲都太漂亮了」、「和 Produce 时期张员瑛一样」、「李英爱的气质，似乎与张员瑛不太像」、「但是爲什么总是以妹妹的名字宣传呢？看起来对彼此没什么好处啊」、「是美女啊！和员瑛的感觉有点不一样」、「想看她穿韩服拍画报」、「特别像中国人」等等。

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