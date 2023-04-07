再推新作《造后者》！17歲出道今年57歲的金喜愛體重始終維持在49公斤的訣竅是〜凌晨五點起床踩飛輪！

演員金喜愛雖然已經57歲，不過美麗外型以及身材看來總是保養得宜，可說是美魔女演員之一。日前她在節目中也大方分享她平時如何靠著運動進行嚴格的自我管理。

6日播出的節目《文明特急》中邀請到的來賓是演員金喜愛以及文素利，也在YT頻道公開了一段名為「溫和中現世金喜愛，仁慈中現世文素利唯一反應的主題就是酒^^總是小脫口秀，稍微讓人窒息」的影片，讓大家見識到兩位資深女演員們的過去與現在，並分享兩人的生活趣事。



主持人JaeJae提到「聽說金喜愛平時在家休息的時候也不會躺著」，也許這是一個小小特色，也可以說是造成很大的不同。主持人也提到「聽說金喜愛每天凌晨五點花兩個小時騎飛輪健身」，也詢問到金喜愛是否仍維持這樣的運動習慣？金喜愛笑著否認說太誇張了，自己其實只踩飛輪一小時啦！



JaeJae也提到金喜愛是屬於善用時間的類型，喜歡同時做兩件事，譬如一邊看電視一邊運動，或是一邊洗碗一邊聽音樂，讓金喜愛不得不笑著表示「你們知道的還真多」，不過當然騎自行車運動總會感到有些無聊，所以在一邊騎車運動的時候，金喜愛選擇一邊聽廣播。金喜愛與文素利共同演出Netflix的新作品《造后者》將於4月14日公開。



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