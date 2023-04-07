北流開放韓團登台　首選大勢《The Prom Queens》IVE開唱

韓國STARSHIP娛樂2021年推出的新人女團IVE獲台北流行音樂中心（Taipei Music Center）核准，原訂6月24日在台舉行的粉絲演唱會《The Prom Queens》將移師台北流行音樂中心表演廳舉行。主辦單位得藝室策劃表示感謝台北流行音樂中心慧眼獨具，讓IVE成為首團登上北流舞台開唱的韓國藝人，意義重大。

韓國大勢女團IVE由安兪真領軍Gaeul、Rei、張員瑛、Liz和Leeseo等六人組成，平均年齡約18歲，已是集齊歌唱、舞蹈、綜藝等全方位實力配置的超強新星。雖出道僅短短一年多，即以〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉等3首主打拿下37次音樂節目一位冠軍，去年整年亦斬獲多項音樂大獎，並受邀登上日本紅白大賞舞台，實力、魅力、人氣可見一斑。



因此，專為全球DIVE（粉絲名）打造的第一次粉絲演唱會《The Prom Queens》巡迴獲台北流行音樂中心核准，將成為第一個站上北流表演廳舞台開唱的韓國女團，開創中韓流行音樂工業交流的新里程碑。第一次來台、第一次世界巡迴、第一次開放韓星登台北流，一次創下三個第一紀錄的IVE，6月24日下午五點，將與台灣DIVE們共渡甜蜜美好的週末，千萬不要錯過囉！

活動訊息：

1. 活動名稱：IVE THE FIRST FAN CONCERT《The Prom Queens》in Taipei

2. 活動時間：2023年6月24日（六）17:00

3. 活動地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道8段99號）

4. 售票詳情及福利：將於粉絲專頁陸續公告

5. 更多消息請鎖定主辦「得藝室策劃有限公司The Artistudio」粉絲專頁：https://www.facebook.com/TheArtistudio.tw

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