再推新作《造后者》！17岁出道今年57岁的金喜爱体重始终维持在49公斤的诀窍是〜凌晨五点起床踩飞轮！

演员金喜爱虽然已经57岁，不过美丽外型以及身材看来总是保养得宜，可说是美魔女演员之一。日前她在节目中也大方分享她平时如何靠著运动进行严格的自我管理。

6日播出的节目《文明特急》中邀请到的来宾是演员金喜爱以及文素利，也在YT频道公开了一段名为「温和中现世金喜爱，仁慈中现世文素利唯一反应的主题就是酒^^总是小脱口秀，稍微让人窒息」的影片，让大家见识到两位资深女演员们的过去与现在，并分享两人的生活趣事。



主持人JaeJae提到「听说金喜爱平时在家休息的时候也不会躺著」，也许这是一个小小特色，也可以说是造成很大的不同。主持人也提到「听说金喜爱每天凌晨五点花两个小时骑飞轮健身」，也询问到金喜爱是否仍维持这样的运动习惯？金喜爱笑著否认说太夸张了，自己其实只踩飞轮一小时啦！



JaeJae也提到金喜爱是属於善用时间的类型，喜欢同时做两件事，譬如一边看电视一边运动，或是一边洗碗一边听音乐，让金喜爱不得不笑著表示「你们知道的还真多」，不过当然骑自行车运动总会感到有些无聊，所以在一边骑车运动的时候，金喜爱选择一边听广播。金喜爱与文素利共同演出Netflix的新作品《造后者》将於4月14日公开。



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