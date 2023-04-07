李升基出道近20年首度亚洲巡回演唱会! 台北站讯息看这里~

李升基粉丝Airen有福了！韩国歌手兼演员李升基将於5月21日在台北国际会议中心举办个人演唱会，这除了是李升基睽违四年再度访台之外，更是出道近20年来的首次亚洲巡回演唱会，粉丝们纷纷表示非常期待亲眼见到歌手李升基的帅气模样。

日前，李升基透过官方YouTube频道公开了「ENCORE-Sing Again」的影片，这是一部类似公路电影概念的影片制作，一路上展示著李升基与其它成员们一起旅行并制作音乐的心路历程，并在旅行的过程中获得充电能量！而这次的演唱会主题「The Dreamer’s Dream- Chapter2」更让人期待是否能听到在ENCORE影片中的歌单作品。届时李升基将带著他的乐团成员一起带来一场令人难忘的表演。除了必听的代表作之外，李升基还计画与现场观众互动，让这场演唱会成为一个充满欢乐和回忆的场合。



李升基表示：「我很期待能够在台北和我的粉丝们见会，我希望能够通过这场演唱会让粉丝感受到我的蜕变与成长！这将是一场有别以往的演唱会，希望大家都能来。」李升基亚洲巡回演唱会首演5/4-5/7号於首尔开唱，接续著东京、大阪场次后抵台开场，届时将与粉丝们共创一段特别又难忘的时光。若你是李升基的粉丝或韩流音乐爱好者，千万不要错过这场演唱会！

【演出资讯】

2023 LEE SEUNG GI ASIA TOUR CONCERT “The Dreamer’s Dream”- Chapter2 IN TAIPEI

演出日期：2023/05/21（日）18:30开演

演出地点：台北国际会议中心 (TICC)

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