北流开放韩团登台　首选大势《The Prom Queens》IVE开唱

韩国STARSHIP娱乐2021年推出的新人女团IVE获台北流行音乐中心（Taipei Music Center）核准，原订6月24日在台举行的粉丝演唱会《The Prom Queens》将移师台北流行音乐中心表演厅举行。主办单位得艺室策划表示感谢台北流行音乐中心慧眼独具，让IVE成为首团登上北流舞台开唱的韩国艺人，意义重大。

韩国大势女团IVE由安兪真领军Gaeul、Rei、张员瑛、Liz和Leeseo等六人组成，平均年龄约18岁，已是集齐歌唱、舞蹈、综艺等全方位实力配置的超强新星。虽出道仅短短一年多，即以〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉等3首主打拿下37次音乐节目一位冠军，去年整年亦斩获多项音乐大奖，并受邀登上日本红白大赏舞台，实力、魅力、人气可见一斑。



因此，专为全球DIVE（粉丝名）打造的第一次粉丝演唱会《The Prom Queens》巡回获台北流行音乐中心核准，将成为第一个站上北流表演厅舞台开唱的韩国女团，开创中韩流行音乐工业交流的新里程碑。第一次来台、第一次世界巡回、第一次开放韩星登台北流，一次创下三个第一纪录的IVE，6月24日下午五点，将与台湾DIVE们共渡甜蜜美好的周末，千万不要错过罗！

活动讯息：

1. 活动名称：IVE THE FIRST FAN CONCERT《The Prom Queens》in Taipei

2. 活动时间：2023年6月24日（六）17:00

3. 活动地点：台北流行音乐中心（台北市南港区市民大道8段99号）

4. 售票详情及福利：将於粉丝专页陆续公告

5. 更多消息请锁定主办「得艺室策划有限公司The Artistudio」粉丝专页：https://www.facebook.com/TheArtistudio.tw

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