BLACKPINK Jisoo SOLO出道超寵粉：送名牌唇釉，還刻上了自己的名字！
廣告

BLACKPINK Jisoo SOLO出道超寵粉：送名牌唇釉，還刻上了自己的名字！

明星   2023年4月7日   星期五08:00   Tracy   4

（封面圖源：IG@sooyaaa__）

BLACKPINK的Jisoo也太寵粉了吧！

3月31日Jisoo推出首張Solo專輯《ME》，這也是繼成員Jennie、Rose、Lisa之後，BLACKPINK成員solo企劃的「終章」。從3月6日起新專輯開始預售，截至止目前為止銷量突破百萬張，創造了女solo藝人的新紀錄。

本次Solo出道，Jisoo也為粉絲們精心準備了禮物，有Jisoo代言的Dior唇釉，還有紙杯蛋糕和小卡等。尤其是唇釉上還專門刻了Jisoo的名字，對於粉絲來說非常有收藏價值。


另外，Jisoo還寫了一張小紙條，上面寫道：「雖然是第一次進行的solo舞台，但始終有和我在一起的BLINK，比起害怕，更多的是悸動。今天也很感謝大家成為了我的力量，希望這是一個讓BLINK滿意的舞台，我愛你們。」Jisoo的「反向朝貢」令粉絲們十分感動，大家都表示：「不愧是BLACKPINK，一出手就是大手筆」、「太寵粉了」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
  • <3 <3 <3
    1小時前
  • 📢原文有更多逆朝貢的照片： https://www.koreastardaily.com/tc/news/146849
    1小時前
  • 2小時前
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » BLACKPINK Jisoo SOLO出道超寵粉：送名牌唇釉，還刻上了自己的名字！
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手