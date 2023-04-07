BLACKPINK Jisoo SOLO出道超寵粉：送名牌唇釉，還刻上了自己的名字！

BLACKPINK的Jisoo也太寵粉了吧！

3月31日Jisoo推出首張Solo專輯《ME》，這也是繼成員Jennie、Rose、Lisa之後，BLACKPINK成員solo企劃的「終章」。從3月6日起新專輯開始預售，截至止目前為止銷量突破百萬張，創造了女solo藝人的新紀錄。

本次Solo出道，Jisoo也為粉絲們精心準備了禮物，有Jisoo代言的Dior唇釉，還有紙杯蛋糕和小卡等。尤其是唇釉上還專門刻了Jisoo的名字，對於粉絲來說非常有收藏價值。



230402 블랙핑크 #지수 인기가요 공방 사녹 후기 !! (3)



최수종그룹 블랙핑크 다운 역조공

인줄알았는데 무슨 미친 디올을 역조공으로.. pic.twitter.com/fbkBT9H4bV — Milky (@youaremy_way) April 1, 2023



另外，Jisoo還寫了一張小紙條，上面寫道：「雖然是第一次進行的solo舞台，但始終有和我在一起的BLINK，比起害怕，更多的是悸動。今天也很感謝大家成為了我的力量，希望這是一個讓BLINK滿意的舞台，我愛你們。」Jisoo的「反向朝貢」令粉絲們十分感動，大家都表示：「不愧是BLACKPINK，一出手就是大手筆」、「太寵粉了」等。



230402 블랙핑크 #지수 인기가요 공방 2차 사녹 역조공



1차 : 디올 립글로즈 + 포카 + 엽서 + 컵케잌

2차 : 던스트 티셔츠 + 포카 + 엽서 + 컵케잌



블수종그룹은 팬한테 쓰는 돈 안 아낀다..

응원하고 보고 싶어서 가는건데 자꾸 보답하려고 해 가슴 따땃해지게.. pic.twitter.com/b8z7hx3iQQ — Milky (@youaremy_way) April 1, 2023

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