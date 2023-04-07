傳IU Netflix新劇《您辛苦了》身價暴漲每集片酬5億，超越宋慧喬＆全智賢！經紀公司否認

IU身價暴漲，升至女演員第一位。

據韓媒OSEN獨家報導稱，IU在Netflix新作《您辛苦了》中身價漲至每集5億（韓幣，下同/約合1155萬新台幣）。 早前業界傳出IU的電視劇演出費每集10億的消息，目前已經確定是謠傳，最終身價定為每集5億。 據業界人士透露，IU一年的收益高出350億，而接下來的一年她將全身心投入道《您辛苦了》的拍攝中。 片方考慮到IU的超高人氣和知名度，以及今後的全球宣傳等，給出了5億/集的酬勞。



之前韓媒曾報導過韓國女演員中身價最高的是全智賢和宋慧喬，每集片酬約2億。 男明星身價普遍高於女星，宋仲基、池昌旭、李鍾碩等男演員雖然人氣、知名度不及全智賢和宋慧喬，但片酬卻高出兩人，約為3億/集，金秀賢和李敏鎬則片酬更高，有5億/集之多。 IU晉身5億身價行列，可見片方對她的認可。 對於這一消息，IU所屬經紀公司先是透露：「因為合約的保密性，無法透露演員的私人片酬和總製作費。」不過，很快經紀公司和Netflix方面又回應稱「是誤報」、「毫無事實根據」。



《您辛苦了》是IU和朴寶劍攜手主演的作品，描述1950年代出生於濟州島的愛順（IU 飾）、光植（朴寶劍 飾）充滿冒險的人生，劇裡青年時期和壯年時期來回穿梭，以舊年代艱苦時期為背景，講述關於父輩們在那個艱困時期總是微笑面對生活的故事。 邀請了《山茶花開時》林尚春編劇執筆，《信號》、《我的大叔》的金元錫導演掌鏡，強強聯手不容錯過。

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