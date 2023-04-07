BLACKPINK Jisoo SOLO出道超宠粉：送名牌唇釉，还刻上了自己的名字！
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BLACKPINK Jisoo SOLO出道超宠粉：送名牌唇釉，还刻上了自己的名字！

明星   2023年4月7日   星期五08:00   Tracy   4

（封面图源：IG@sooyaaa__）

BLACKPINK的Jisoo也太宠粉了吧！

3月31日Jisoo推出首张Solo专辑《ME》，这也是继成员Jennie、Rose、Lisa之后，BLACKPINK成员solo企划的「终章」。从3月6日起新专辑开始预售，截至止目前为止销量突破百万张，创造了女solo艺人的新纪录。

本次Solo出道，Jisoo也为粉丝们精心准备了礼物，有Jisoo代言的Dior唇釉，还有纸杯蛋糕和小卡等。尤其是唇釉上还专门刻了Jisoo的名字，对於粉丝来说非常有收藏价值。


另外，Jisoo还写了一张小纸条，上面写道：「虽然是第一次进行的solo舞台，但始终有和我在一起的BLINK，比起害怕，更多的是悸动。今天也很感谢大家成为了我的力量，希望这是一个让BLINK满意的舞台，我爱你们。」Jisoo的「反向朝贡」令粉丝们十分感动，大家都表示：「不愧是BLACKPINK，一出手就是大手笔」、「太宠粉了」等。

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