BLACKPINK Jisoo SOLO出道超宠粉：送名牌唇釉，还刻上了自己的名字！

BLACKPINK的Jisoo也太宠粉了吧！

3月31日Jisoo推出首张Solo专辑《ME》，这也是继成员Jennie、Rose、Lisa之后，BLACKPINK成员solo企划的「终章」。从3月6日起新专辑开始预售，截至止目前为止销量突破百万张，创造了女solo艺人的新纪录。

本次Solo出道，Jisoo也为粉丝们精心准备了礼物，有Jisoo代言的Dior唇釉，还有纸杯蛋糕和小卡等。尤其是唇釉上还专门刻了Jisoo的名字，对於粉丝来说非常有收藏价值。



230402 블랙핑크 #지수 인기가요 공방 사녹 후기 !! (3)



최수종그룹 블랙핑크 다운 역조공

인줄알았는데 무슨 미친 디올을 역조공으로.. pic.twitter.com/fbkBT9H4bV — Milky (@youaremy_way) April 1, 2023



另外，Jisoo还写了一张小纸条，上面写道：「虽然是第一次进行的solo舞台，但始终有和我在一起的BLINK，比起害怕，更多的是悸动。今天也很感谢大家成为了我的力量，希望这是一个让BLINK满意的舞台，我爱你们。」Jisoo的「反向朝贡」令粉丝们十分感动，大家都表示：「不愧是BLACKPINK，一出手就是大手笔」、「太宠粉了」等。



230402 블랙핑크 #지수 인기가요 공방 2차 사녹 역조공



1차 : 디올 립글로즈 + 포카 + 엽서 + 컵케잌

2차 : 던스트 티셔츠 + 포카 + 엽서 + 컵케잌



블수종그룹은 팬한테 쓰는 돈 안 아낀다..

응원하고 보고 싶어서 가는건데 자꾸 보답하려고 해 가슴 따땃해지게.. pic.twitter.com/b8z7hx3iQQ — Milky (@youaremy_way) April 1, 2023

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