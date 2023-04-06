既期待又好奇！粉絲問：「會出演《金師傅3》嗎？」柳演錫笑答：「是秘密哦～」

「東柱」柳演錫這個回答實在是吊人胃口～拜託也把「瑞貞」徐玄振一起帶來吧！

將接檔《模範計程車2》在本月（4月）28日首播的《浪漫醫生金師傅3》，以地方簡陋的「石垣醫院」爲背景，展開「真正醫生」的故事。‎

《金師傅》可以製作到第3季，也有賴第1季和第2季打下的「基礎」。在第1季飾演「姜東柱」的柳演錫，在第2季中被提到去菀島服兵役。那麼，第3季有沒有機會看到「本人」出現呢？

김사부3에 안 나오시나요?

아•• 그건 비밀입니다ㅎㅎㅎ 비밀이구요

아무 이야기를 할 수 없습니다



강동주 보고싶어ㅠㅠ 낭닥3 특출 제발ㅠㅠㅠ#유연석 #강동주 #낭만닥터김사부 pic.twitter.com/34JpxYPg65 — 유연소 저장소 (@yoo_archive) April 5, 2023

昨日（5日），柳演錫通過直播與粉絲們進行互動，有人提問：「會出演《金師傅3》嗎？」他先是停頓了幾秒，似乎在思考要怎麼回答。終於，他表示：「這是秘密…（笑）是秘密哦～我什麼也不能說。」讓人忍不住想大喊：「太犯規了吧！到底有還是沒有？」

既然如此，小編就抱著既好奇又期待的心，等待東柱、瑞貞和仁範（梁世宗 飾）出現！至少也要像第2季一樣，讓我們知道第1季的角色們離開石垣醫院過得如何～

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