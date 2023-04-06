既期待又好奇！粉丝问：「会出演《金师傅3》吗？」柳演锡笑答：「是秘密哦～」

「东柱」柳演锡这个回答实在是吊人胃口～拜托也把「瑞贞」徐玄振一起带来吧！

将接档《模范计程车2》在本月（4月）28日首播的《浪漫医生金师傅3》，以地方简陋的「石垣医院」爲背景，展开「真正医生」的故事。‎

《金师傅》可以制作到第3季，也有赖第1季和第2季打下的「基础」。在第1季饰演「姜东柱」的柳演锡，在第2季中被提到去菀岛服兵役。那么，第3季有没有机会看到「本人」出现呢？

김사부3에 안 나오시나요?

아•• 그건 비밀입니다ㅎㅎㅎ 비밀이구요

아무 이야기를 할 수 없습니다



강동주 보고싶어ㅠㅠ 낭닥3 특출 제발ㅠㅠㅠ#유연석 #강동주 #낭만닥터김사부 pic.twitter.com/34JpxYPg65 — 유연소 저장소 (@yoo_archive) April 5, 2023

昨日（5日），柳演锡通过直播与粉丝们进行互动，有人提问：「会出演《金师傅3》吗？」他先是停顿了几秒，似乎在思考要怎么回答。终於，他表示：「这是秘密…（笑）是秘密哦～我什么也不能说。」让人忍不住想大喊：「太犯规了吧！到底有还是没有？」

既然如此，小编就抱著既好奇又期待的心，等待东柱、瑞贞和仁范（梁世宗 饰）出现！至少也要像第2季一样，让我们知道第1季的角色们离开石垣医院过得如何～

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