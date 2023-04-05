金赛纶酒驾一审被判2千万罚金！否认卖惨求减刑「我没说过生活困顿」，网傻眼：「律师要头大了！」

网友一致认为金赛纶还不如什么都不说，之前假装兼职被揭穿、去酒吧喝酒打牌被路人拍到，都已经屡次降低公众好感度，这次居然亲口打脸自己的律师，更令人感到无语。

金赛纶酒驾案今日进行公布一审判决，裁判部认为事故现场的调查报告、闭路电视资料均证实有罪，且血液酒精浓度较高、架势距离较长、有必要严惩，但念及被告是初犯且已承认错误、赔偿了大部份损失，所以向金赛纶处以2000万韩元罚金，与一审中的检方求刑一致。



金赛纶今日稍微打理过外形、穿了一身黑色西服亮相，於上月初出席一审时的憔悴模样形成对比。 结束判决后对记者表示：「酒驾是明确的错误，无可辩解。」

之前律师称金赛纶因赔偿商户导致全家陷入生活困顿、恳请减刑，对此金赛纶向记者表示：「生活困顿不是我说的。 兼职是事实，违约金很高也是事实。但有些消息并非事实，只是已经被多家媒体报道，因为害怕而无法澄清。」



金赛纶去年5月18日酒驾，撞毁行道树和变压器、造成新沙洞一带停电4小时以上，还拒绝现场酒测、要求抽血检验，结果血液酒精浓度达到足以吊销驾照的0.2%。迫於舆论压力，金赛纶立即中断演艺事业，原本定下的剧集也全部辞演。

去年11月金赛纶所属社称她中断演艺活动后生活困难、在咖啡店做兼职，今年3月8日一审时律师也称金赛纶担负著抚养家人的责任、因支付巨额赔偿金而令全家陷入生活困顿，恳请宽大处理。

但该说法立即遭到质疑，因为金赛纶聘请了多达6位律师，其中一个还是来自全韩前十大型律所、部长检察官出身，跟负责金赛纶一审的法官更是大学校友。



此外，金赛纶上月在IG PO出「咖啡厅兼职照」，本意似乎是佐证确实有在兼职，但照片中她戴著卫生手套整理头发、在阴暗狭窄的场所制作糕点，反而引起网友质疑卫生问题。 随后该连锁咖啡厅通过媒体澄清，表示金赛纶从未在全国任何一家分店做兼职。



不仅如此，金赛纶律师表示她在案发后已尽量远离酒类，但却被挖出酒驾后2个月就召集朋友办饮酒生日party，今年2月又被网友拍到在江南某酒吧玩德州扑克和喝酒，令大众对她一再失望。



韩网友叹息：「还不如一直保持沉默，交完罚金过几年就可以复出了」、「律师要气炸了」、「花重金请了律师就要听律师的话啊」、「阿一古呀，伪造兼职照也是律师的主意吗？」 、「她的脑筋好像不太灵光，律师真可怜」、「赛纶啊，你想要的同情票现在被投给律师团了」。



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