韓娛史上最具迷惑性的照片：不僅韓媒搞錯了，連BTS JIN親大哥也很疑惑！

小編開始懷疑自己的眼睛了！

日前，演員李相燁了更新了自己的IG，po出一張照片，還配文表示「嘿嘿」。照片裡只見一名男生戴了一頂黑色的鴨舌帽，穿了一件灰色的運動衫，正在低頭看書，高挺的鼻樑非常吸睛。有韓媒的記者以為是李相燁和防彈少年團的JIN在一起，還拍了JIN的照片放在自己的IG上，寫成了文章報導。然而事實卻是這張照片是李！相！燁！本！人！就連JIN的親大哥也來留言，留下了一句「嗯...？」分不清到底是不是自己的親弟弟。



不少網友和粉絲看了照片之後也陷入了極大的困惑中，紛紛表示：「一瞬間真的分不清是誰」、「這個角度真的一模一樣」、「這也太像了吧」、「像到親大哥都疑惑了」等。

此外，李相燁已經確定加盟KBS新劇《純情拳擊手》，該劇改編自韓國同名小說《純情拳擊手李權淑》，是一部體育類題材的電視劇。在劇中李相燁將飾演體育經紀人泰英，幫助突然消失於拳壇的世界頂級女拳擊手李權淑重新回歸競技場。而防彈少年團的大哥JIN於去年12月13日正式入伍，目前正在陸軍第5步兵師團新兵教育大隊擔任助教，預計於2024年6月12日退伍。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞