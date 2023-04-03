宋慧乔晒抱狗照，韩韶禧留言：多么希望自己是那只狗狗啊！曾「暧昧」告白：你现在是我的

不愧是有著「小宋慧乔」之称的韩韶禧，自己就是宋慧乔的最大迷妹。

前不久宋慧乔更新了个人IG，po出了自己抱著爱犬Ruby的照片，她微笑著凝视著镜头。 与文同珢的《黑暗荣耀》心情不同，照片中宋慧乔一脸天真烂漫的样子。 看到照片的韩韶禧在照片下方留言，称：「今天我也在做梦成为那只小狗」，大胆向前辈欧尼「示爱」。



宋慧乔和韩韶禧已经确认合作新剧《告白的代价》，显然韩韶禧已经率先入戏，时不时的就在宋慧乔的IG里留言。 之前韩韶禧在宋慧乔一张旧照中留言「我也有！！ 我也有在这里拍过照!!! 」宋慧乔还很宠溺地回复「下次我们一起拍吧!!!! 」。



更吸睛的韩韶禧在宋慧乔宣传《黑暗荣耀》的IG底下留言：「现在你是我的了！」不仅如此，她还对疯狂点赞宋慧乔之前的旧贴文，展示了迷妹的一面。 两位大美女的逗趣又真挚的互动吸引大批粉丝跟著嗨翻，纷纷留言称：「就爱看美女们的互动」、「韩韶禧就是我追星的样子」、「期待两位美女的合作」、「我太爱看美女同框了」。



宋慧乔和韩韶禧携手合作的《告白的代价》围绕著杀人案中的两个女人展开，前者扮演偶然卷入案件，人生发生巨大转变的美术老师安润秀（音译），后者饰演反社会型人格的女人穆恩，她向人生陷入低谷的安润秀伸出了援手。

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