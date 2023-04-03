[無雷推薦] 《格殺福順》是動作片卻親情滿滿！全道嬿如何兼顧雙面人生！「這工作比養大孩子容易多了〜」

3月31日剛公開的Netflix電影《格殺福順》雖然看片名就知道是殺手電影，但令人意想不到的是這職業殺手吉福順同時也是一位叛逆國中生的母親，她把女兒稱為「公主大人」，女兒的事情絕對擺第一，在執行作品時也擔心漏接女兒電話，這樣的她如何成為傳奇性的女殺手？

《格殺福順》劇情描述一位MK公司旗下的傳奇性殺手吉福順（全道嬿飾），總是能完美完成任務，平時也是全心為女兒付出的單親媽媽，而她越來越希望為女兒的成長付出，於是在合約即將屆期時提出引退想法，加上在一個任務中刻意留下活口，讓事情的發展出乎她的意料。



《格殺福順》中出現大量的動作戲碼是可預期的，不過有許多場戲是以慢動作來分解全道嬿與對手的動作，也有許多在全道嬿出手前，不斷在腦中模擬對手可能的動線與攻擊方式等畫面，以非常有創意的方式表現，相當特別。全道嬿在片中的俐落身手就不用多說，慢動作的畫面甚至表現出她在強敵當前時竟露出自信微笑，展現這位傳奇殺手的特別魅力。



殺手只是一個職業，但最令她頭大的卻是如何成為一個好母親。自己也出身暴力家庭，自小遭受父親不當管教，單親媽媽的她只想給女兒最好的，親自下廚注意營養，也積極參與家長聚會，學校的電話一來她立即前往處理，總是以女兒的事情為優先，即使在任務中，電話那頭傳來女兒的哭聲也會讓她心神不寧。甚至還向公司代表抱怨「殺人這件事很容易，要養大一個孩子比這困難多了。」在育兒方面可說是費盡苦心。



《格殺福順》除了親情也有曖昧的情感流動，片中全道嬿與具教煥，以及全道嬿與公司代表薛耿求之間，似乎都有著不說出來的默契，女殺手的情感世界特別神秘。還有一開頭登場的黃晸玟特別演出，是全道嬿初登場令人驚豔的任務對象。當全道嬿回憶起與公司代表薛耿求的初相見，更請來李宰旭演出年輕時的薛耿求。《格殺福順》除了殺手日常更有著豐富情感，是相當特別的黑色作品。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞