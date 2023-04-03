李到晛看女友林智妍《黑暗榮耀》中被打反應很大：真打？好可怕啊！其實早在發佈會上宋慧喬就看穿了一切

韓娛圈又誕生一對明星姐弟戀，他們就是林智妍和李到晛。

愚人節當日D社突然爆料《黑暗榮耀》男一號李到晛和女二號林智妍熱戀的消息，立即在劇迷和粉絲、網友間掀起巨浪。 得知這段戀情之後，再回過頭來看《黑暗榮耀》時期的倆人，似乎經常在釋放「愛的信號」。 2月份Netflix Korea的YouTube頻道中公開了一段《黑暗榮耀》主演陣容的採訪，宋慧喬、李到晛、林智妍和廉惠蘭一起亮相講述了關於電視劇的故事。

採訪中李到晛（飾 朱如炡）看到劇中宋慧喬（飾 文同珢）狠甩校暴加害者林智妍（飾 朴涏鎮）耳光的場景後一臉震驚的表情，當時兩人在秘密戀愛時期，雖然知道是演戲，李到晛也不忍心看到女友挨打，還反問宋慧喬「是真打嗎？」 宋慧喬解釋「不是，真打的話就出大事了」，李到晛回應「像真打一樣」、「哇，好可怕」等。 他倆的戀情曝光後，這段影片再被網友翻出，大家表示：「看到女友被甩耳光，擔心被打疼了吧」、「哈哈哈哈，年下男好甜啊」、「現在才知道，那個時候就戀愛跡象了」等。





自從知道林智妍和李到晛戀愛之後，網友們從宋慧喬在發佈會上的舉動，猜測她可能早就知道兩人在談戀愛，甚至有在默默嗑CP。 一般來說發佈會上男女主角會有比較親密的站位和動作，但那天宋慧喬卻和李到晛保持安全距離，甚至有一個挑眉抿嘴的表情，當時被一些不理智的網友罵「裝可愛」。 反而是林智妍和李到晛在「貼貼」，再結合宋慧喬的小表情，明顯前輩比我們早一些嗅出了「戀愛的味道」，根本就是默默看著小情侶偷偷秀恩愛啦。



혜교언니는 다 아는 듯~~~ ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/wCJEy3v9AP — francetracny (@francetracny) April 3, 2023

事實證明明星談戀愛周圍人都知道，只有我們網友不知道罷了！

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