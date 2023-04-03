[无雷推荐] 《格杀福顺》是动作片却亲情满满！全道嬿如何兼顾双面人生！「这工作比养大孩子容易多了〜」

3月31日刚公开的Netflix电影《格杀福顺》虽然看片名就知道是杀手电影，但令人意想不到的是这职业杀手吉福顺同时也是一位叛逆国中生的母亲，她把女儿称为「公主大人」，女儿的事情绝对摆第一，在执行作品时也担心漏接女儿电话，这样的她如何成为传奇性的女杀手？

《格杀福顺》剧情描述一位MK公司旗下的传奇性杀手吉福顺（全道嬿饰），总是能完美完成任务，平时也是全心为女儿付出的单亲妈妈，而她越来越希望为女儿的成长付出，於是在合约即将届期时提出引退想法，加上在一个任务中刻意留下活口，让事情的发展出乎她的意料。



《格杀福顺》中出现大量的动作戏码是可预期的，不过有许多场戏是以慢动作来分解全道嬿与对手的动作，也有许多在全道嬿出手前，不断在脑中模拟对手可能的动线与攻击方式等画面，以非常有创意的方式表现，相当特别。全道嬿在片中的俐落身手就不用多说，慢动作的画面甚至表现出她在强敌当前时竟露出自信微笑，展现这位传奇杀手的特别魅力。



杀手只是一个职业，但最令她头大的却是如何成为一个好母亲。自己也出身暴力家庭，自小遭受父亲不当管教，单亲妈妈的她只想给女儿最好的，亲自下厨注意营养，也积极参与家长聚会，学校的电话一来她立即前往处理，总是以女儿的事情为优先，即使在任务中，电话那头传来女儿的哭声也会让她心神不宁。甚至还向公司代表抱怨「杀人这件事很容易，要养大一个孩子比这困难多了。」在育儿方面可说是费尽苦心。



《格杀福顺》除了亲情也有暧昧的情感流动，片中全道嬿与具教焕，以及全道嬿与公司代表薛耿求之间，似乎都有著不说出来的默契，女杀手的情感世界特别神秘。还有一开头登场的黄晸玟特别演出，是全道嬿初登场令人惊艳的任务对象。当全道嬿回忆起与公司代表薛耿求的初相见，更请来李宰旭演出年轻时的薛耿求。《格杀福顺》除了杀手日常更有著丰富情感，是相当特别的黑色作品。



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