《模範計程車2》昨晚（1日）收視率破18%！花絮曝李帝勳、南宮珉「相見歡」：「下一句臺詞是我的吧，一直都是我吧」

李帝勳完全就是南宮珉的「小迷弟」！抱抱的模樣好可愛～

由李帝勳等主演的SBS金土劇（週五、六播出）《模範計程車2》收視率頻頻更新。在昨晚（1日）播出的第12集來到18.3%，再次刷新自身紀錄。不少網友表示：「再這樣下去，突破20%應該是有機會的吧！」

第9集，《模範計程車2》找來《千元律師》南宮珉特別出演。‎雖然才登場4分鐘，臺詞卻比李帝勳整集還多‎，展現超強存在感！許多人都相當期待拍攝這場戲的「幕後花絮」，SBS終於公開了！





南宮珉一進場就展現滿滿活力，並且與李帝勳對臺詞。南宮珉表示：「下一句（臺詞）是我吧？一直都是我吧？」讓李帝勳忍不住爆笑。南宮珉的嘴巴就像「機關槍」一樣，不間斷地說著臺詞。

南宮珉忍不住說：「哎喲…我…都喘不上氣來了（汗）」，引發爆笑。





在拍攝「千律師」單獨登場的畫面時，還有南宮珉的「即興演出」：「不好意思，可以借個硬幣嗎？」而下一句「因為我沒有零錢」是他自己加上去的，在旁邊看著的李帝勳再次被南宮珉的幽默給逗笑了。

南宮珉表示：「非常感謝李帝勳演員邀請我出演這麼優秀的作品！（大拇指）」而李帝勳在旁邊又是捧臉、又是比心，完全就是「小迷弟」。李帝勳曾特別出演南宮珉主演的《Stove League》、《千元律師》，這次變成南宮珉特別出演自己主演的《模範計程車2》，意義非凡。

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