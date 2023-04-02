《模范计程车2》最新一集以「Burning Sun事件」为原型，网友秒认出「黑眼圈偶像」影射胜利！「香槟烟花秀&外国阔太&受贿警」全都大胆还原~

人气热播剧《模范计程车2》（港译：模范的士2）本周更新11和12集，正如大家猜测，果然出现了根据轰动一时「Burning Sun事件」改编的桥段！而当事人前两月刚刚出狱，时机真是抓得刚好XD

*以下内容涉及《模范计程车2》第11、12集关键剧情！



《模范计程车2》本周剧集里，金道奇发现一家名叫「Black Sun」的夜店十分可疑，先后以顾客和保安身份混入其中调查。 除了店名相似，剧中呈现的夜店LOGO、香槟套餐、偶像歌手、贵妇投资人、总警、性交易活动等等，无不令人频频想起「Burning Sun事件」。



鼎盛一时的「Burning Sun」门口：



《模范计程车2》里的夜店「Black Sun」：



「Burning Sun事件」或称胜利夜店事件，指2019年被揭发的韩国娱乐圈性犯罪丑闻，包括以江南夜店Burning Sun为中心的毒品、性犯罪、非法偷拍等一系列犯罪事件。 因案件主要发生地点Burning Sun和Monkey Museum都是胜利有份投资的夜店，且胜利本人也有参与部份罪行，也有媒体称之为「胜利事件」。 争议曝光后胜利宣布永久退出娱乐圈，也退出所属组合BIGBANG。



《模范计程车2》里也出现了一名偶像歌手，设定是「歌手兼偶像团GET队长Victor」，一露面就引起韩国网友惊叹：这名字、这黑眼圈，一看就是影射胜利啊！



「Burning Sun事件」里有出现一位神秘贵妇，韩国媒体称她为「台湾投资人林太」，对Burning Sun进行10亿韩元巨额投资，真实目的是通过夜店在韩国洗钱，其中一个账户在短短4个月内就洗掉4000万韩元。 但据后续曝光，她其实是昔日赌国大亨于国柱身边的女人，但真实姓名仍然成谜。



《模范计程车2》也出现了一位「香港借贷业大亨Yin太」（剧中称她为「杨夫人」），且对帅气的金道奇印象深刻XD得知他当保安后点名要他服侍，一不如意就狠摔高价香槟！



「Burning Sun事件」还揪出一个「尹姓总警」，被指与胜利夜店合伙人刘仁硕关系过密，2016年崔钟训酒驾遭扣押驾照时尹总警收钱出面解围，崔钟训还在群组内发文感谢。《模范计程车2》也出现一个名叫「朴现兆」的人，既是首尔警察厅总警也是Black Sun真正老板，还包庇过一个叫「勋正」的人酒驾事件XD



此外，Burning Sun店内高价香槟套餐也一度引起关注，其中最贵的「曼苏尔套餐」包含12L黑桃A香槟、售价1亿韩元，还有由10瓶黑桃A香槟和15瓶唐培里侬香槟王构成的「轿子套餐」，点餐客人可享受到华丽的小型烟花秀。



相关报道中的画面，在《模范计程车2》也得到精彩复刻！高恩看到「皇帝套餐」的价格时还少数了一个零，惊呼1亿8千万韩元抵得上她家「传贳」租房的所有保证金！



而「Burning Sun事件」中挖出未成年人进店、对不知情女性下药后性侵和拍片的丑闻，也在剧中一一呈现！12集结尾金道奇受命做「外送」，「货物」就是被下药迷晕的年轻女子，而「收货地点」是某酒店，令人更加期待下周剧集中彩虹运输会如何处理！香港观众可上黄Viu煲剧平台追看！





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