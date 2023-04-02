《模范计程车2》昨晚（1日）收视率破18%！花絮曝李帝勋、南宫珉「相见欢」：「下一句台词是我的吧，一直都是我吧」

李帝勋完全就是南宫珉的「小迷弟」！抱抱的模样好可爱～

由李帝勋等主演的SBS金土剧（周五、六播出）《模范计程车2》收视率频频更新。在昨晚（1日）播出的第12集来到18.3%，再次刷新自身纪录。不少网友表示：「再这样下去，突破20%应该是有机会的吧！」

第9集，《模范计程车2》找来《千元律师》南宫珉特别出演。‎虽然才登场4分钟，台词却比李帝勋整集还多‎，展现超强存在感！许多人都相当期待拍摄这场戏的「幕后花絮」，SBS终於公开了！





南宫珉一进场就展现满满活力，并且与李帝勋对台词。南宫珉表示：「下一句（台词）是我吧？一直都是我吧？」让李帝勋忍不住爆笑。南宫珉的嘴巴就像「机关枪」一样，不间断地说著台词。

南宫珉忍不住说：「哎哟…我…都喘不上气来了（汗）」，引发爆笑。





在拍摄「千律师」单独登场的画面时，还有南宫珉的「即兴演出」：「不好意思，可以借个硬币吗？」而下一句「因为我没有零钱」是他自己加上去的，在旁边看著的李帝勋再次被南宫珉的幽默给逗笑了。

南宫珉表示：「非常感谢李帝勋演员邀请我出演这么优秀的作品！（大拇指）」而李帝勋在旁边又是捧脸、又是比心，完全就是「小迷弟」。李帝勋曾特别出演南宫珉主演的《Stove League》、《千元律师》，这次变成南宫珉特别出演自己主演的《模范计程车2》，意义非凡。

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