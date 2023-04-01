《黑暗荣耀》3主演同时认爱！「睿帅」吴智律不仅收获「3个爸爸」，还突袭宣布已有小男友！

《黑暗荣耀》主演李到晛和林智妍今日双双认爱，网友笑称「睿帅」在亲生父亲和养父之外，又有了第三个父亲「妈妈的正牌男友」XD

Netflix大热剧《黑暗荣耀》已经结束接近一个月，仍有很多观众沉浸在剧情设定中，每每看到演员本人出现都忍不住代入剧中角色。 今日李到晛和林智妍承认恋情后，剧迷们再次受到世界观的巨大冲击！



*以下内容包含《黑暗荣耀》关键剧情！



《黑暗荣耀》讲述被校园暴力摧毁身心的女子「文同珢」（宋慧乔 饰）用尽一生复仇的故事，李到晛女饰演主的复仇帮手「朱如炡」，而女主头号复仇对象就是林智妍饰演的「朴涎镇」，在剧中可谓势不两立。



朴涎镇和「河度领」结婚育有一女「河睿帅」，但其实小孩的亲生父亲是她的出轨对象「全宰寯」，所以睿帅在剧中已经有「养父」和「亲父」两个爸爸。





与「2个爸爸」合影：



如今涎镇饰演者林智妍在戏外有了正牌男友李到晛，令网友戏称睿帅又增添了「第3个爸爸」，并立即帮她更新「全家福」照片！所以完全没有人在乎小演员父亲的感受吗XD



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此外，不仅李到晛和林智妍认爱，小演员吴智律也突袭公开了恋情近况！



她在YouTube频道OBS ENT昨日公开的采访影片中透露正在和同补习班、同小区的朋友交往，放学都一起回家：「从1年级就很喜欢和关注他... 鼓起勇气问他是不是喜欢我，他回答『嗯』。 原来我们都喜欢对方只是没能开口。 於是就在一起了。」



吴智律表示喜欢男友性格酷酷的、帅气又擅长运动，据说很快就会拿到跆拳道红黑带，还开朗地为男友留下影像信：「以后我们也好好相处吧！」真的超可爱~



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