IU居然考到駕照？ 公認「路癡+左右不分」，愚人節「強行上路」化身「馬路殺手」！唯一乘客韓文哲全程超不安~

今天IU官方YouTube公開了一隻影片《駕駛... 不容易耶？ 》，居然是知名路癡IU挑戰首次「開車上路」，還要邊聊天邊把乘客送到目的地，乘客全程很不安XD

影片中IU坐在駕駛位表示不久前剛剛考到駕照，現在停車在小巷裡等人，緊張到雙手冒汗。今天這期節目是「IU's Delivery」，內容就是把客人安全送到目的地，過程中還要聊天！



這位幸運的乘客就是韓文哲律師，一邊感謝邀請一邊開玩笑說：「會不會走著去比較安全呢？」 IU意志滿滿地確認過韓律師的目的地，但出發前第一句就讓人不安：「首先踩剎車，哦不，踩油門出發！」

路上IU和韓律師聊起他在JTBC做的節目《韓文哲的黑盒子評論》，表示全家都很喜歡、每週都會收看。 IU侃侃而談，韓律師則保持緊張：「妳要看前面啊！和前邊的車靠太近了！要保持距離啊！好不安~」



IU揮著雙手請他放心，韓律師立即引用她的歌詞指出問題：「Yellow CARD！越過這條線就是侵犯！」IU：「太好笑了，不小心就放開方向盤...」



車子開到漢江上時韓律師發現方向不對，原來他要去的是「面牧洞」，IU卻聽成電視台聚集的「木洞」！IU請他放心並立即開始加速，韓律師卻更加不安：「是不是錯過交流道了？」 IU竟打算直接U-Turn回轉、還狂按喇叭，嚇得韓律師棄車而逃！



原來剛才這一切都是在攝影棚裡錄製的啦~IU也隨著跳下車：「怎麼能從正在行駛的車輛裡跳下來呢！」還秀出為這次節目特地製作的「一次性駕照」，上面寫著：「僅限4月1日駕駛一天。」 最後兩人一起說「愚人節快樂」、叮囑駕駛者注意安全，結束了有驚無險的新手上路XD



網友：「居然又被她騙到！」、「UAENA永遠無法逃過IU的愚人節惡作劇」、「演技一流」、「謝謝IU總是給大家帶來歡笑」。 可以開中文字幕欣賞！



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